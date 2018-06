Denemarken met beste dressuurruiters naar Aken

Het team bestaat uit topfavoriet Cathrine Dufour met Atterupgaard’s Cassidy, Daniel Bachmann Andersen met Blue Hors Zack, Anna Zibrandtsen met Arlando en Andres Dahl met Selten HW. Dufour won onlangs het Deens kampioenschap voor het derde jaar op rij, terwijl KWPN-hengsten Blue Hors Zack en Arlando het zilver en brons wonnen.

Dahl in team

Sandro Hit-zoon Selten HW liep onder Dahl eerder scores van 76% in de Grand Prix kür, maar moest op het Deens kampioenschap genoegen nemen met 74% en de zesde plaats. Victoria E. Vallentin eindigde daar net naast het podium met Ludwig der Sonnenkönig (v. London Swing). Zij is één van de twee amazones die in de CDI4* van start gaat.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Horse2Rider