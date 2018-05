Derby-debutant Matthew Sampson (28) wint Hamburg voor Tillmann en Auffarth

De twaalfjarige door familie Vets gefokte Gloria van de Zuuthoeve (Thunder van de Zuuthoeve x Glorieux) wordt nu zo’n beetje een jaar uitgebracht door Sampson. De merrie van David McPherson en Guy Ooms sprong in Hamburg haar allereerste derby. “David begeleidt me bij alles en we zeiden al eerder tegen elkaar: dit is echt een paard voor de derby van Hamburg. Dat ze dan ook werkelijk zó’n derbypaard is, is voor mij ook wel een verrassing”, aldus Sampson, die door het dolle heen is met zijn overwinning.

157 foutloze rondes

De Brit bleef in de barrage met zijn twee Duitse opponenten Gilbert Tillmann en eventingamazone Sandra Auffarth foutloos. Daarmee is hij de tweede Brit die de derby van Hamburg wint. Alleen John Whitaker ging hem voor in 1989.

Derbyspecialist Tillmann

Het nagenoeg onveranderde parcours telt vanaf de eerste editie van de Hamburger Derby (1920) nu 157 foutloze rondes. Daarvan staan er maar liefst drie op naam van Gilbert Tillmann. De Duitser geldt als een echte derbyspecialist. In 2013 won hij als outsider de derby met Hello Max, een voormalig manegepaard. Vorig jaar kreeg hij van broer Frederik Claus Dieter (Clarimo x Cantus) te leen. Toen was er de tweede plaats in de derby voor de Holsteiner. Vandaag bleef Tillmann met de negenjarige schimmel, die praktisch alleen Hamburg loopt in een jaar, als eerste foutloos.

In de rits navolgende rondes keek Tillmann de balken er af, maar ook Sampson bleef foutloos en aan het einde kwam ook nog Sandra Auffarth erbij in de barrage. In die barrage tikte Claus Dieter één balk naar beneden.

Als een cross

Als laatste starter nam eventingamazone en derby-debutante Sandra Auffarth met de door haar vader gefokte Nupafeed’s La Vista (Lordanos x For Pleasure) volop risico. Ze reed met een tempo alsof ze met Opgun Lovo door een cross ging. Maar in een cross zit meestal geen ‘spoorwegovergang’. Daar ging het dan ook fout: beide balken van de lastige dubbel gingen er af. Dat deerde Auffarth niet zoveel: ze was al blij met de foutloze ronde – dat lukte immers slechts drie van de 33 ruiters. Niet slecht voor een eventingamazone die voor de eerste keer in Klein-Flottbek rijdt.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl