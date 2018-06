Derde A-kaderscore binnen voor Quint en Edison

Bij de junioren was er ook een A-kaderscore voor de winnares. Thalia Rockx zette met Golden Dancer de la Fazenda een percentage neer van 71,21%, en daarmee hield ze Annelotte Felix met Amos, ook een fokproduct van de familie Rockx, op ruime afstand (68,13%). Milou Dees eindigde als derde. Met Francesco reed ze naar een score van 67,02%.

Klasse apart

In de U25 was Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene een klasse apart. Met een hele mooie cijferlijst, met zelfs een 8,5 en een 9 op de serie om de twee en om de pas en een 8 op de verzamelde stap, won de amazone met een dikke A-kaderscore van 73,08%. Hiermee stak de amazone met kop en schouders boven de rest uit. Charlotte Kruiniger kwam met President’s Majestic Uzzo nog het dichtst in de buurt met haar score van 67,36%.

Bij de Children kwam geen enkele combinatie tot een kaderscore. Sanne Buijs zette met Happy Feet (v. Tuschinski) het beste resultaat neer en won met 68,85%.

Uitslagen subtop Etten-Leur.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl