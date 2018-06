Derde plaats voor Eric van der Vleuten jr. In CSI2* Grote Prijs Treffen

Aufrecht stuurde Anita in een snelle 53,79 seconden foutloos door de barrage, goed genoeg voor de winst een het prijzengeld ter waarde van 6500 euro.

Tweede en derde

De Oostenrijkse Alessandra Reich werd tweede met U Mijnheer. De 17-jarige nakomeling van Triomphe de Muze finishte foutloos in 55,88 seconden. Van der Vleuten jr. reed de 11-jarige Casantos in 57,13 seconden foutloos over de finish.

Foutloos

De Britse Isabelle George was de laatste van de foutlozen in de barrage. Zij stuurde Sts Lloyd (v. Limbus) in 60,62 seconden door de barrage en werd daarmee vierde.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl