Derde plaats voor Harrie Smolders in LGCT Grote Prijs van Parijs

Sameh El Dahan reed de 14-jarige Suma’s Zorro in een tijd van 36,32 seconden foutloos door de barrage en mocht hiermee een royaal bedrag van 99.000 euro op zijn rekening laten bijschrijven. Bertram Allen was met zijn Molly Malone V (v. Kannan) slechts een fractie langzamer in de barrage. In 36,86 seconden kwam hij foutloos over de finish.

Smolders

Harrie Smolders, aanvoerder van de wereldranglijst, reed zijn barrage met Diamant de Semilly-nakomeling Don VHP Z N.O.P. foutloos in een tijd van 37,06 seconden waarmee hij derde werd.

Marc Houtzager

De vierde plaats was voor Ben Maher met Explosion W (v. Chacco-Blue, 37,71 seconden) en de vijfde plaats was voor Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel). Houtzager reed een foutloze barrage in 38,09 seconden. Pieter Devos mocht zich als zesde opstellen bij de prijsuitreiking. Met Claire Z (v. Clearway) was hij de laatste foutloze barrageklant in 38,72 seconden.

Leopold van Asten

Leopold van Asten moest met VDL Beauty (v. For Pleasure) acht strafpunten laten noteren in de eerste omloop. Hij kwam hierdoor niet hoger dan de 21e plaats.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl