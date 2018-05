Thomas Kleis ‘macht spaß’ en verslaat 111 ruiters

In deze klasse mochten de ruiters twee paarden starten om warm te draaien voor de komende dagen. Thomas Kleis was met het ene paard minder gelukkig met acht strafpunten, maar schitterde met Ugaulin du Bosquetiau (v. Kashmir van Schuttershof). “Mijn ‘tweede’ paard voor het grotere werk”, vertelt hij. “Mijn beste paard loopt volgende week landenwedstrijd in Denemarken.”

Das macht spaß

Kleis rijdt voor het eerst op Outdoor Wierden. “Super georganiseerd”, complimenteert hij de organisatie. “Goede bodem, in de ring en op het voorterrein, een ruime warming-up, goede omstandigheiden. Das macht spaß. Zeker als je ook nog wint op de eerste dag”, vertelt de professional uit Noord-Duitsland die veel voor eigenaren rijdt. In Wierden heeft hij meerdere jonge paarden voor de opleiding mee.

Nuri Dijks 3e

Tweede in dit 1.40m springen werd de Brit Jamie Wingrove met Bart VI (v. Lord), voor de beste Nederlander Nuri Dijks met Addison 11 (v. Berlin). Outdoor Wierden mag zich dit weekend verheugen op invasie van buitenlandse springruiters. Maar liefst 45% van de startlijst wordt ingevuld door ruiters uit ruim twintig verschillende landen, een record!

Gaudiano wint 1,35m

Zo werd de 1,35m Wessels Vetker Prijs gewonnen door de Italiaan Emanuele Gaudiano met Darlanda (v. Caleandro), gevolgd door de Nederlandse dames Sanne Thijssen op Kyamant van ‘t Spieveld (v. Diamant de Semilly) en Liza Tiebot op Circle of Love (v. Dobel’s Cento). De 1.20m Karl Schmid Stallenbau Prijs kwam op naam van de Poolse Natalia Majchrowicz. Jessie Wiefferink uit Wierden werd knap tweede met Apourti (v. Quinar).

Zoer zorgt voor Oranje zege

Voor de enige oranje zege zorgde Albert Zoer met Formidable (v. Clearway) in de 1.30m Bouwbedrijf Hofman Prijs, met op de tweede plaats Remco Been op Gouverneur (v. Eldorado van de Zeshoek). “Formidable liep super. Ik hoefde niet eens voluit om te winnen. Hij heeft gewoon veel galop en is super scherp. Een echte voor volgend jaar”, vertelt Zoer over zijn toekomstbelofte.

Het is een drukke maand voor de Drentenaar. “Veel concoursen. Ik heb net CSI Eindhoven gehad. Heechhiem’s Cancun VDM heb ik ook nu weer bij me voor de Grand Prix en daarnaast drie anderen. Cancun sprong geweldig in het 1.40m. Lekker fris en toch ontspannen. Ik heb vanavond nog rustig aangedaan, maar hoop in de rankingproeven goede resultaten neer te kunnen zetten.”

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl