Derde plek voor Oranje in Nations Cup dressuur Falsterbo

Het beste Nederlandse resultaat van zondag was de vierde plek van Adelinde Cornelissen met Aqiedo (v. Undigo) in de kür. De amazone, die in de Grand Prix 72,848% kreeg met de donkerbruine hengst en daarmee vijfde werd, kwam in de kür uit op 74,705%.

Kittel

Kittel en Deja stonden op eenzame hoogte in de uitslag van de kür. Het duo kreeg 81,975% van de juryleden en dat was ruim vijf procent meer dan de nummer twee, Inessa Merkulova met Mister X. In de kür leverde Antonia Ramel met Brother de Jeu het tweede thuisresultaat in de top 5. Het zusje van Juliette kreeg 74,660% voor haar rit met de KWPN-ruin van Voice en werd vijfde.

Duitsland op twee

De Duitsers pakten de tweede plek in de Nations Cup met een team van drie ruiters. Kathleen Keller was met San Royal (v. San Remo) in de kür goed voor de derde plaats. Het duo kreeg 76,280% van de juryleden en kon zich voor de prijsuitreiking achter Merkulova en Mister X opstellen. Het Russische duo, dat ook in de Grand Prix op de tweede plaats eindigde, kreeg iets meer en kwam uit op 76,875%.

Special

De overwinning in de Special was voor Jan-Dirk Giesselmann met Real Dancer FRH. Het was niet zo’n uitgesproken zege als die van Kittel in de kür en de juryleden waren het ook niet helemaal eens. De uiteindelijke score van de Duitse ruiter met de Rubin Royal-zoon kwam uit op 72,660% en dat was iets meer dan een halve procent meer dan het totaal van Juliette Ramel met Wall Street JV (v. Wie Weltmeyer).

Frederic Wandres was met Duke of Britain (v. Dimaggio) de tweede Duitse combinatie in de top drie en kwam uit op 71,298%. Het duo kreeg van twee van de juryleden evenveel punten als Ramel, die in totaal uitkwam op 71,915% en werd ook nog een keer boven de Zweedse gezet door een jurylid. Jeanna Hogberg zorgde met Duendecillo P voor het tweede top 5-resultaat voor Zweden in de Special. Zij kreeg 70,106% voor haar proef.

Nederlanders

Patrick van der Meer en Zippo (v. Rousseau) eindigden in de kür met een totaal van 72,385% op de zesde plek en Thamar Zweistra was in de Special goed voor de beste Nederlandse score. De amazone kwam in de Grand Prix uit op ruim zeventig procent met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson), maar kon die score in de Special niet evenaren. Met 69,489% pakte Zweistra in de Special de vijfde plaats. Het resultaat van Katja Gevers met Thriller, de tiende plek in de Special, was net als zaterdag in de Grand Prix het wegstreepresultaat voor Neederland.

Uitslag kür

Uitslag Special

Uitslag overall

Bron: Paardenkrant-Horses.nl