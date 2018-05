Derde plek voor Visser met Asther de Jeu in GP Aken

Visser en de Contango-dochter lieten een foutloze proef zien, waarin vooral de verruimingen in draf, de drafovergangen en de galoppirouettes positief opvielen en met achten werden beloond. De juryleden waren niet unaniem over de plaatsing van Visser en de dertienjarige merrie en de onderlinge verschillen waren dan ook maar klein. Maria Caetano was de eerste, die boven Visser uitkwam. De Portugese amazone kreeg 70,500% voor haar proef met Coroado. De Lusitano-hengst kwam sinds september vorig jaar voor het eerst weer in de internationale ring in Aken en eindigde op de tweede plek.

Winnaar

Gareth Hughes ging er met Don Carissimo met de overwinning vandoor. De Britse ruiter kreeg voor zijn proef met de Don Crusador-zoon 72,696% en stond ruim twee procent los van de concurrentie. Zijn landgenoot Richard Davison eindigde met de KWPN-ruin Bubblingh (v. Lingh) op de vierde plaats. Het duo kreeg 70,413% van de jury en zat daarmee Visser dicht op de hielen.

Meulendijks en Avanti

Anne Meulendijks en haar N.O.P.-paard MDH Avanti kwamen ook aan de start in deze kwalificatieproef voor de kür en eindigden net nog in de top tien. Hoewel de juryleden bij E en H nog dik 71% en dik 73% gaven was het eindresultaat van 69,043% goed voor de tiende plaats. Meulendijks reed een fijne proef, maar had te veel fouten. Het achterwaarts gaan in de proef was niet vlekkeloos en voor de eerste dubbeltellende piaffe viel Avanti stil. Dat leverde lage punten op, die de score wat omlaag gedrukt hebben. Ook bij de eners en de zigzag-appuyementen slopen er foutjes in. De tweede piaffe en piaffe-overgangen leverden wel mooie punten op net als de galopverruimingen en de -wissels en de drafappuyementen. Voor Meulendijks en Avanti was dit de eerste keer dat ze internationaal onder de zeventig procent bleven.

Jean-Rene Luijmes en Aswin (v. Sandreo) eindigden ook in de top tien. Het duo kreeg 69,391% voor hun fijne en constante proef en eindigde daarmee op de achtste plek.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl