Geen zesde Derby-zege voor Wout-Jan van der Schans

Wie is deze Fransman waar maar weinig mensen van gehoord hebben? “Ja, ik heb wel 1.60m gereden, maar dat is ook alweer tien jaar geleden. CSI Eindhoven is het mooiste concours in mijn carrière, misschien wel de mooiste van Europa”, lacht de 33-jarige Lemercier.

Ongelooflijk zwaar

Het parcours van de Derby noemde hij ‘incroyable’. Ongelooflijk zwaar. Hij was de enige van de 32 kandidaten die de rit met vier strafpunten voltooide. “Ik kreeg een fout op het witte hek dat onderaan de wal staat. Die kan ik wel tien keer springen en negen keer goed denk ik, maar helaas de balk viel. Ik dacht dat wordt een top 5-klassering. Geen overwinning.”

Groot hart

Zo’n debuut met een onervaren paard voor de Derby met ongebruikelijke wallen en op- en afsprongen is niet iedereen gegund. “Hij springt wel iets komisch qua techniek, maar zijn hart is zo groot. Hij gaat altijd voor me”, onderstreept de Fransman de mentaliteit van zijn viervoeter, die hij voorbereidt op het Frans kampioenschap in juni. “Stap voor stap, steeds ietsje hoger.”

Van der Schans

Van der Schans was met zijn derde plek de beste Nederlander achter Derby-kwalificatiewinnares Erika Lickhammer. Van der Schans, die hoopte op een zesde zege, had Eloma’s Blue SFN gezadeld. “Om te winnen was hij nog nét iets te onervaren. Pas halverwege begon het te lopen. Ik kreeg een fout op de oxer voordat je de kleine wal op gaat en later op de sloot. Eloma’s Blue heeft zelfs niet veel op 1.45/1.50m niveau gelopen, alles is nieuw. Maar je ziet het: hij heeft een topinstelling. Hij blijft doorlopen, ook al is hij onder de indruk. De lijn van de hoge wal af naar het witte hek deed hij ook echt perfect. Jammer van de twee stomme fouten, maar het klassement is goed.”

Van der Schans incasseerde 8.000 euro prijzengeld. Nummer vier Kevin Jochems op Evita (v. Canturano) 6.000 en Bianca Schoenmakers, die op Dha Dha (v. Douglas) vijfde werd, 2.400 euro.

