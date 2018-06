Derde zege voor Edward Gal: 78,675% voor Voice in kür

Die twee Nederlandse juryleden zijn Mariëtte Sanders-Van Gansewinkel (80,25%) en Maarten van der Heijden (80,25%). Wie kwaad wil, zou de opstelling van de laatste in de CDI3* van Rotterdam dubieus kunnen noemen. De technisch directeur van de KNHS, en daarmee de chef van kiesheer Rien van der Schaft, die zelf jureert op een observatiewedstrijd. Van der Heijden zelf legt uit dat de CDI3* kür geen formele observatiewedstrijd is, dat is alleen de Grand Prix. “Ik zou nooit op een formele observatiewedstrijd in een juryhokje gaan zitten. Natuurlijk kan de bondscoach indrukken van de kür meenemen in zijn besluitvorming, net zoals hij dat kan doen bij indrukken van trainingen. Maar als observatie telt alleen de Grand Prix.”

De jurering van de Rotterdamse driester laat nog meer opvallende zaken zien: zo werd de proef van megatalent Suppenkasper (v. Spielberg) met Steffen Peters door Mariëtte Sanders-Van Gansewinkel (bij H) beoordeeld met 70,5% (11e plaats) en Isabelle Judet (Frankrijk, bij M) beoordeelde Suppenkasper met 78,55% (1e plaats).

Edward Gal heeft twee troeven

Voice, die vorig jaar na het teleurstellende optreden op het Europees Kampioenschap in Gothenburg niet meer in actie kwam, maakte dit weekend een indrukwekkende comeback in Rotterdam. Met 74,261% won hij de Grand Prix en daar kwam de 78,675% van de kür bij. Daarmee heeft Edward Gal twee troeven voor Tryon. Met dergelijke percentages hoort Voice namelijk ook bij de beste paarden van Nederland.

Meulendijks naar bijna 77% met U-25-kür

Anne Meulendijks heeft in Rotterdam laten zien dat er ook met haar en de vorig najaar (met het oog op Tryon) door Stichting N.O.P. vastgelegde MDH Avanti N.O.P. ook rekening gehouden kan worden. De nog maar net naar de senioren overgestapte amazone kon voor haar U-25 kür(en daarmee een lage moeilijkheidsgraad) 76,92% in ontvangst nemen. Aan een Olympische kaderscore is Meulendijks nog niet gekomen, maar inmiddels heeft ze de scores voor het B-kader wel bij elkaar.

De hoofdjury in Rotterdam, Maria Colliander (Finland) had Meulendijks zelfs op 1 met 79,5% (en Voice op 4 met 76,625%).

Diederik van Silfhout naar 76,815%

Net iets lager dan de 76,95% van Anne Meulendijks, werd de proef van Diederik van Silfhout met Expression beoordeeld. De ruiter uit Lunteren, die al meerdere keren heeft aangegeven dat hij met de nog maar negenjarige KWPN-hengst Expression voor Tryon wil gaan, kwam uit op 76,815% in de kür. Goed voor de vierde plaats. In de Grand Prix gisteren werd Expression 7e (71,261%, achter de Nederlandse combinaties Edward Gal/Voice, Hans Peter Minderhoud/Zanardi, Adelinde Cornelissen/Aqiedo en Anne Meulendijks/Avanti).

Eerste kür ooit voor Aqiedo: 75,585%

Aqiedo (v. Undigo) liep onder Adelinde Cornelissen in Rotterdam zijn allereerste kür ooit. Dat leverde de mooie score van 75,585% op. Aqiedo bleef in de kür, die door Cornelissen maar één keer was geoefend in aanloop, goed bij de les en onder controle. Met de dik 75% bleef de Nederlandse combinatie nog boven Suppenkasper en Steffen Peters. De in Nederland gefokte en door Helen Langehanenberg opgeleide ruin heeft alles in zich om een wereldtopper te worden, maar is nu nog groen en kreeg daarbij te maken met fikse juryverschillen.

Van der Meer, Scholtens, Visser en Minderhoud

De rij werd gesloten door Patrick van der Meer met Zippo, Emmelie Scholtens met Desperado, Tosca Visser met Asther de Jeu en Hans Peter Minderhoud met Zanardi. De schimmelhengst zag weer eens spoken in de ring en draaide om, waardoor de score flink kelderde ten opzichte van de Grand Prix (72,239%).

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl