Dermott Lennon wint 1.40m en Derby kwalificatie in Hamburg

Woensdagochtend kwam Lennon al aan start in het 1.40m direct op tijd met de 9 jarige merrie Mullabrack Royal Pride. Hier eindigde het duo op een tweede plaats. Zij kwamen foutloos over de finish in 62,40 seconden. De rubriek werd gewonnen door Harriet Nuttall met Galway Bay Jed (v. Romanov). Zij zetten de tijd stil op 61,98 seconden. Voor Nederland kwam Bart van der Maat aan start met de Holsteins goedgekeurde Cassirano del Rilate (v. Cassini I) en liep onderweg vier strafpunten op.

Kwalificatieronde voor Derby

De Derby-kwalificatieproef wist Dermott Lennon woensdagmiddag te winnen met de groot galopperende schimmel Gelvins Touch. Ze kwamen in een razendsnelle 74,04 seconden foutloos over de finish van het 1.45m hoge parcours. Nummer twee was de Britse Matthew Sampson met Gloria van de Zuuthoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve). Zij waren ruim 2 seconden langzamer en finishten in 76,23 seconden. Plek drie was ook voor een Britse, dit was Holly Smith met Quality Old Joker (v. O.B.O.S. Quality 004) in een tijd van 79,29 seconden. Jur Vrieling kwam voor Nederland aan start met Dallas VDL (v. Douglas) begonnen de derby goed, maar werden uitgebeld op de overbouwde sloot.

Goede donderdagochtend

In alle vroegte startte vanmorgen de wedstrijd met een 1.45m Twee Fasen parcours. Mullaback Royal Pride is in topvorm en ook deze rubriek schreef Dermott op zijn naam. Ze kwamen binnen in 32,07 seconden, bijna anderhalve seconde sneller dan de nummer twee Karline de Brabander met de BWP goedgekeurde Fantomas de Muze (v. Sandro Boy). Plaats drie was voor Jörg Möller met Ambra (v. Quantum) in een tijd van 33,76 seconden. Bart van der Maat startte weer de Cassini I nakomeling en kregen vier strafpunten in de tweede fase.

Middagprogramma

Vanmiddag staat de eerste ronde van de Global Champions League op het programma. Voor Nederland komt een heel aantal ruiters aan start in dit 1.55m hoge parcours. De nummer een van de wereld, Harrie Smolders zal Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) zadelen. Jur Vrieling komt aan start met VDL Glasgow van het Merelsnest N.O.P. (v. Nabab de Reve). Als derde en laatste Nederlander start Maikel van der Vleuten met Idi Utopia (v. Quasimodo Z).

Bekijk hier het filmpje van de winnende rit van Dermott Lennon in de Derby:



Bekijk hier alle uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl