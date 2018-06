Kristina Bröring-Sprehe en Desperados FRH kunnen niet deelnemen aan het Duits kampioenschap. De Hannoveraanse hengst is geblesseerd. In 2017 raakte de De Niro-zoon in aanloop naar het Europees kampioenschap geblesseerd en maakte in maart onlangs zijn (winnend) rentree. Volgens Bröring-Sprehe is deze blessure van andere aard.