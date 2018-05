Deusser en Equita van’t Zorgvliet weer in vorm

In de zestien man sterke barrage van het 1,50m-parcours zette Eric Lamaze de toon. Als tweede ruiter snelde de Canadees met de Hannoveraanse merrie Fine Lady 5 (v. Forsyth), een van de snelste paarden van het circuit, foutloos in 37,78 seconden over de finish. Die tijd leek moeilijk te kloppen, maar het lukte Daniel Deusser even later toch om met een bekeken ronde op de dochter van Cassini I, Equita van ’t Zorgvliet, iets meer dan een tiende van Lamaze’s tijd af te snoepen. Deusser pakte de leiding in 37,63 seconden en stond die ook niet meer af.

Gaudiano derde

Ook de altijd snelle Emanuele Gaudiano kwam er niet aan. De Italiaan klokte de derde tijd van 38,22 met Chalou (v. Chacco-Blue). Hij werd gevolgd door de populaire Brit Robert Smith in het zadel van Ilton (v. Dulf van den Bisshop).

‘Ze is van nature snel’

“Ik had de rit van Lamaze gezien”, vertelde Daniel Deusser na afloop, “en ik wist dat ik alles op alles moest zetten om de tijd te verbeteren. Maar alles lukte en ik ben er erg blij mee. Equita van ’t Zorgvliet heeft een grote galopsprong en is van nature snel.”

Rentree Farrington in Windsor

In het 1,45m vierde Kent Farrington zijn rentree op Creedance na de beenbreuk die hij in februari opliep. Het duo maakte geen springfouten maar liep wel een tijdfout op. Op Gazelle reed Farrington zijn tweede rondje in het 1,50m en werd met twee tijdfouten achttiende.

Bron World of Showjumping