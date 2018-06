Deveraux van Sanneke Rothenberger overleden

Deveraux werd opgeleid door de Nederlandse Miranda Rongen, die hem in 2007 naar de titel op het Wereldkampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden reed. Eind 2006 werd hij door de familie Rothenberger aangekocht. Sanneke won met Deveraux onder meer het EK voor junioren in 2009 en de EK’s voor young riders in 2010 en 2011.

Europees Kampioen

De kroon op hun gezamenlijke loopbaan waren de Europese U25 kampioenschapepn in 2016. Het was de eerste keer dat deze leeftijdsgroep op Grandprix-niveau om de Europese titel streed. Deveraux won drie gouden medailles voor zijn amazone op dit kampioenschap in Hagen.

Op CDI Darmstadt in 2016 maakten Sanneke en Deveraux hun debuut bij de senioren in de Grand Prix. In de kür op muziek overschreden ze al de 75%-grens, maar daarna sloeg het blessureleed (opnieuw) toe, waarna werd besloten de ruin met wedstrijdpensioen te laten gaan.

