Deze week … KWPN zoekt naar formule voor kampioenschappen

“Ik had zoiets als bij ons op de Bundeschampionate verwacht”, vertelde rijdend jurylid Stefanie Wolff die zaterdag voor bijna lege tribunes een briljante masterclass jonge dressuurpaarden-rijden verzorgde. “Ik heb fantastische paarden gezien, maar ook hele goede ruiters. Je zou verwachten dat daar meer mensen van willen genieten.”

Verder lezen over de KWPN Kampioenschappen kan nu al online.

Kevin Jochems rijgt Grote Prijs-overwinningen aaneen

Hij won met Captain Cooper (v. Namelus R) de Grote Prijs in Hickstead, tankte daarna met andere paarden wat vertrouwen en ervaring in Ommen en won opnieuw in Dublin. Twee Grote Prijzen op vijfsterrenniveau op rij met hetzelfde paard en afgelopen weekend de winst in de tweesterren Grote Prijs in Lier met Billy Penny (v. Chacco Blue). Er zijn er maar weinig die het de 23-jarige Kevin Jochems nadoen.

Pertijs: ‘Je moet er zelf in blijven geloven’

De kampioensmerrie. Die titel gaat vaak ofwel naar de merrie van de grote investeerder of de merrie van de grote fokker. Dit jaar niet. De familie Pertijs uit Etten-Leur heeft één dressuur-fokmerrie. De moeder van de kersverse nationaal kampioen Kiss Me Set (v. Fellini). Het is de stamboekmerrie Call Me Set (v. Florencio) die met 65 punten voor het exterieur en 70 voor de beweging werd opgenomen.

Van Dael: ‘Veel aan Wiepke te danken’

Harrie van Dael uit Kelpen-Oler kocht jaren geleden voor zijn oudste dochter een Shetlandpony. Daarmee begon het paardenvirus voor de melkveehouder. Van pony’s ging het naar de paarden en zo rolde de ex-melkveehouder de paardenfokkerij in. Met knappe resultaten: vorig jaar had hij de reservekampioen bij de veulens, de nummer zes van de NMK en dit jaar de kampioen Kalimero D (v. Harley VDL). Allemaal uit dezelfde merrie: Bozella (Indoctro x Lux).

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »