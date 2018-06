Deze week … Van der Schaft: ‘Niet rijker rekenen’

Verder lezen over het CHIO Rotterdam en de afwegingen van Van der Schaft kan nu al online.

Marianne Sloet: ‘Zet ervaren dierenartsen in voor inspecties’

Prof. dr. Marianne Sloet is de kersverse voorzitter van de Commissie van Deskundigen van het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW), eind vorig jaar overgenomen door de Sectorraad Paarden. Haar taak, samen met de rest van de commissie: de Stichting Welzijn Paard van advies voorzien, zodat het keurmerk zinvol en praktisch ingericht en uitgerold wordt. “Met alleen vinkjes zetten komen we er niet.”

Vingino: Machtige springer met keihard onderstel

Vingino (v. Voltaire) is al een tijdje aanvoerder van de D-ranking van HorseTelex Results. De nakomelingen van de door wijlen Jo Albers gefokte schimmelhengst breken links en rechts door tot op het hoogste niveau, zonder dat de Voltaire-zoon extreem veel gedekt heeft.

Zorg voor dieren steeds belangrijkere rol in maatschappij

Bij het doorsturen van de Kettingbrief droeg vice-premier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, afgelopen week een warm hart toe aan Stichting De Paardenkamp in Soest. Namens het bestuur van De Paardenkamp geeft Michel Groenewegen antwoord op de vragen van de minister en hij biedt een kijkje in de keuken van het nationaal rusthuis voor oudere paarden. In deze editie wordt uitgelegd hoe dit bekende, niet commerciële rusthuis is opgericht en in 56 jaar uitgroeide tot een professionele hippische organisatie. Vervolgens krijgen Thijs van Loon en Machteld van Dierendonck van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht een vraagstelling aangereikt over dierenwelzijn.

