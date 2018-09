Deze week… WEG: ‘De puinhoop wordt met de dag kleiner’

Inmiddels is de hashtag ‘Tryonfail’ op social media in het leven geroepen en circuleren er foto’s en filmpjes van de verblijven voor grooms: grote tenten met stapelbedden hutje-mutje op elkaar. “Daar zit voor ons, en ook voor veel andere bonden de grootste irritatie: de huisvesting voor grooms en veterinairen.” Verder lezen over de situatie in Tryon kan nu al online.

Jurre van Bommel: ‘Puzzelstukjes vallen eindelijk op hun plek’

De Grote Prijs van Verbier ging dit jaar niet onopgemerkt voorbij. In het driesterren treffen bij het Zwitserse skioord reed Jurre van Bommel verrassend in de barrage. Opmerkelijk, want het bleek zijn debuut met de zelfopgeleide Edmond (v. Vegas) op deze hoogte.

Wendy Scholten: ‘Met zelf nadenken kom je een eind’

Het was alweer zeven jaar geleden dat Wendy Scholten actief was op Subtopniveau. Toen startte de amazone San Remo-zoon Winner – die later op Grand Prix-niveau presteerde met Kim van der Velden – in het ZZ-Licht, dat destijds onder de noemer ZZGP viel. Afgelopen vrijdag stond het ZZ-Zwaar-debuut van Scholten en de zevenjarige Ampère-zoon Giovanni WS op de planning. Er werd gelijk een goede eerste stap gezet: Scholten finishte als tweede (62,36%) en derde (60,71%).

Stijger van de maand: Verdi TN

“Toen Verdi acht was zeiden we altijd: hij is onze jongste hengst die 1,60 m springt. Nu kunnen we

zeggen: hij is onze oudste hengst die dat doet”, vertelt Henk Nijhof jr over topsporter Verdi, die afgelopen zondag op zestienjarige leeftijd tweede werd in de prestigieuze Grote Prijs van Calgary. Met hindernissen opgetrokken tot 1,70 m één van de zwaarste, zo niet de zwaarste, Grote Prijs ter wereld.

Verdi strijdt in zijn ‘nadagen’ op de grootste en mooiste concoursen tegen zijn eigen nafok, die zijn vechtlust, instelling en hardheid hebben geërfd.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »