Diamant de Semilly levert vierjarige kampioenen

Bij de vierjarige springmerries werd Excellixe (Indoctro x Diamant de Semilly) tot kampioen gehuldigd. “Excellixe is een hele fijne en respectvolle merrie die graag haar werk doet. Ze is nog steeds in eigendom van haar fokker Frédéric Lefèbvre. Hij heeft haar niet voor de verkoop, maar is wel van plan de fokkerij met haar voort te zetten”, vertelt haar ruiter Tony Cousin.

Elite-titel

Naast de kampioene kregen nog vier merries de elite-titel: Ebene de Hus (Conrad de Hus x Lamm de Fetan), Energy de l’Autrot (Con Air x Calvaro), Elite des Forets (Cazador La Silla x Dollar de la Pierre) en Ecplise des Luthiers (Canturo x Quidam de Revel).

‘Goede mindset’

Het kampioenslint bij de hengsten en ruinen ging naar Et Alors de Granlieu (Rinaldo des Isles x Sable Rose) en zijn ruiter Charles-Hubert Chiché, die eerder ook in het zadel van zijn vader Rinaldo des Isles zat. “Hij heeft een hele goede techniek en mindset. Hij wil heel graag, doet alles voor zijn ruiter en is gemakkelijk te rijden met een zeer goede galop en veel balans. We hopen dat hij heel ver komt.” Er is de nodige vraag naar de kampioen, maar voorlopig wil Chiché niet verkopen.

Charles Hubert-Chiché met Et Alors de Granlieu



Diarado-zoon tweede

El Diarado d’Euskadi (Diarado x Dollar du Mourir), Evelyn Leone (Vigo Cece x Helios de la Cour II), Eiffel Ixe (Numero Uno x Voltaire) en Exodus (Taxi Driver x Papillon Rouge) kregen eveneens de elite-titel.

‘Paard voor de toekomst’

Bij de niet Frans-gefokte paarden, waar op de Grande Semaine een aparte rubriek voor is, was Ozzy van den Bisschop (Diamant de Semilly x Utrillo van de Heffinck) de beste. Amazone Clément Lier gelooft volledig in haar winnaar. “Ik denk echt dat hij een paard voor de toekomst is. Hij heeft alle kwaliteiten in zich en we hopen dat dit zich in de komende jaren verder zal ontwikkelen.”