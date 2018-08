Diana van de Bovenkamp: ‘Extra trots op Bensie’

Van de Bovenkamp is vooral trots op de progressie die de Johnson-dochter de afgelopen periode heeft gemaakt. De amazone heeft de merrie inmiddels vier maanden onder het zadel. “Elke wedstrijd en training groeien we. Bensie is langere tijd door een andere amazone gereden en ik wilde bepaalde oefeningen wat anders”, vertelt ze.

Verbetering

Vooral de series en de pirouettes wilde Van de Bovenkamp meer naar haar eigen hand zetten. “In de pirouettes was ze te traag, daar moest ze sneller in worden. In de series mag de aanleuning stiller blijven en net een fractie scherper aan de hulpen”, vervolgt de amazone. Het extra trainen wierp zijn vruchten af en zorgde in Beuningen voor hogere cijfers. “Daar scoorden we nu zevens en zelfs een acht voor, dat maakt me extra trots op Bensie.”

Twee paarden

Met Evita Ronia (v. Westpoint), waarmee Van Bovenkamp onlangs deelnam aan het Europees kampioenschap in Fontainebleau, en Bensie start ze over drie weken op de Subtop driedaagse in Houten. “Het is heel fijn om een paard als Bensie naast Evita te hebben, die het na het EK even wat rustiger aan heeft gedaan. Bensie is een werkwillig en meewerkend paard en ik heb echt een klik met haar.”

De Rijck tweemaal in de prijzen

De top drie in de eerste proef werd compleet gemaakt door Fanny Kluthausen met de Jazz-nazaat Darth (63,86%) en Luca de Rijck met de Westpoint-afstammeling SB Eye Catcher (63,07%). De Rijck viel in de tweede proef nogmaals in de prijzen, daar werd ze tweede achter Van Lierop. Met Dodge Raider, met wie ze eerder dit jaar zilver won in de Z2 op de KNHS Indoorkampioenschappen, kwam Van Lierop uit op 65,50%.

Hoogste dagscore voor Schelstraete

Met net geen 70% ging de hoogste dagscore van vandaag naar Jonna Schelstraete en de United-zoon CSI. Yvonne Zuring en Showsister SJ (v. Show Star) gingen met het rode lint naar huis dankzij 65,00% voor hun Prix St. Georges. Danique Janssen reed met Coert (v. Westpoint) beide proeven op Lichte Tour-niveau. Haar Intermèdiaire I werd met 64,36% het hoogst beoordeeld, waarmee ze net in de top drie viel.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl