Diana van de Bovenkamp: ‘We worden steeds meer een combinatie’

“Bensie liet hele mooie stukken zien maar helaas kregen we een fout in de serie om de drie. En de pirouettes gaan nog niet zoals het moet”, vertelt Diana van de Bovenkamp. “Thuis gaat het al veel beter maar op wedstrijd is het toch anders. We worden steeds meer een combinatie en ze gaf met losrijden een super goed gevoel. Als ik dat straks in de ring heb komt het helemaal goed!”

Van de Donk wint GP-debuut

Mark van de Donk won de gecombineerde rubriek Zware Tour. Hij maakte met Zilleon (v. Welt Hit II) zijn debuut in de Grand Prix. Met een aantal achten maar ook fouten kwam de score uit op 63,098%. De Grand Prix-proef van Annette van der Knaap en Ultimo S (v. Olivi) leverde de tweede score van 60,87% op.

Vos en Espkamp samen aan kop

In de Prix St. Georges behaalden twee combinaties exact dezelfde score van 63,529%. Dat waren Sanne Vos met Daria (v. Gribaldi) en Chris Epskamp met Wubels (v. Rubels). Met 62 721% was de de derde prijs voor Corinda Luttjeboer en Da Vinci Sollenburg (v. Vivaldi).

Van Middendorp en Visser wisselen stuivertje

Evelyn van Middendorp en Laura Visser waren in het ZZ-Zwaar goed aan elkaar gewaagd. Met 63,357% was het oranje lint in de eerste proef voor Van Middendorp en Zhivago-M (v. OO Seven), gevolgd door Visser en Moorland’s Zillion (v. Gribaldi) met 62,50%. In de tweede proef waren de rollen omgedraaid. Daar reed Visser de hoogste score van 64,357% bijeen en werd Van Middendorp tweede met 62,50%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl