Diaron schafft es, prolongeert zijn titel

Hij is bloedmooi, springt uit het sprookjesboekje en is ook nog eens abnormaal snel: de Bundes-titel had niet bij een beter paard kunnen blijven. Diaron kreeg in de eerste omloop de ooohhs en aaahhs weer van de tribunes en in de barrage werkte hij volledig mee aan het aanvalsplan van ruiter Patrick Stühlmeyer. Schuin ging het over de eerste, haaks naar de tweede, binnendoor naar de dubbel, kort rechtsom naar de steilsprong richting laatste lijn en vervolgens foele poele naar de laatste: 0/35.30.

Seconde sneller

Dat was nota bene een seconde sneller dan eerste starter Kathrin Eckermann met Daddy’s Destiny, die razendsnel over precies dezelfde lijnen was rond gestoven. Het verschil moet in de laatste lijn hebben gezeten: 0/36.29,

Kansloos

Laatste starter Markus Merschformann deed met Lacalito 2 nog een verwoede poging (0/37.48), maar was op voorhand eigenlijk al kansloos tegen de smetteloze rit van Stühlmeyer en de trots van eigenaar Paul Schockemöhle: tweevoudig Bundeschampion Diaron.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl