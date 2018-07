Diederik van Silfhout en Kirsten Brouwer met volle mep naar NK Dressuur

In het ZZ-Zwaar gaat Diederik van Silfhout met Highfive (v. Olivi) met de beste kaarten naar het NK. Hij reed vier selectieproeven die hij alle vier won. Daarnaast noteerde de combinatie met maar liefst 78,21% de hoogste score in het gehele selectietraject.

Brouwer

In de Lichte Tour won Kirsten Brouwer met haar WK-zilveren Sultan des Paluds (v. Soliman de Hus) twee selectieproeven en pakte daarmee de volle mep selectiepunten. Datzelfde geldt voor Joyce Heuitink en Gaudi Vita (v. Apache) maar Heuitink kiest voor het WK Jonge Paarden, dat een week later in Ermelo wordt verreden.

Van der Meer en Heijkoop

Ook Patrick van der Meer gaat als een van de grote favorieten naar het NK. Met President’s First Apple (v. Vivaldi) behaalde hij een tweede en eerste plek in de selecties, waarbij hij afgelopen weekend een nieuw persoonlijk record van 76,618% bijeen reed. Die score is de hoogste van alle combinaties in het Lichte Tour-traject. Danielle Heijkoop met Daula II (v. Gribaldi) behaalde hetzelfde aantal plaatsingspunten als Van der Meer en deze combinatie, vorig jaar winnaar de titel in het ZZ-Zwaar, behoort dit jaar ook in de Lichte Tour tot de kanshebbers op eremetaal.

Geplaatste deelnemers ZZ-Zwaar

Diederik van Silfhout, Highfive

Kirsten Beckers, Easy Quo

Nicky Snijder, Game Boy STH

Neelke van Kollenburg, Feline

Stephanie de Frel, Vmf Gladiator

Geert Hofland, Blaze

Lotje Schoots, Grace of Rose

Joyce Vegter, Figo

Lotje Schoots, La Valencio’s Favorit

Marijke van Giesen, Genuine

Kirsten Brouwer, Ghandi

Callista Leeuwerke, Santo’s Fatal-Love

Cecile Smit, Edmond

Floor van Kempen, Geronimo

Niels Bax, Guerlain

Leila Sticker, Fieldmaster

Laura Zwart, Eros

Wenda Welten, Firefly

Floor Vos, Fine-Tuned DFV

Yael Reijnders, Ferrari

1e reserve Marian van Bommel, Emaro M

2e reserve Robin Blok, Custom Zadels Tobias

3e reserve Dana van Lierop, Dodge Raider

Geplaatste deelnemers Lichte Tour

Joyce Heuitink, Gaudi Vita

Kirsten Brouwer, Sultan des Paluds

Patrick van der Meer, President’s First Apple

Danielle Heijkoop, Daula

Marlies van Baalen, Go Legend

Vai Bruntink, Darabel

Sandy van Boxmeer – Westerhuis, Earth Wind and Fire

Vai Bruntink, Cum Laude

Marieke van der Putten, Denza Lenza

Theo Hanzon, Empaire W

Annemieke Vincourt – Krom, Fimosa

Lynne Maas, Fantastique

Stephanie de Frel, Vmf Farmana Angel

Laura Zwart, Lumen Express

Veronique Roerink, Flanell

Jennifer Sekreve, Ferrero

Jocye Lenaerts, Chopard B

Thamar Zweistra, Hexagon’s Filamanda

Jos Hogendoorn, Convalaria

Robin Beekink, Diamond

Thamar Zweistra, Erina

Aniek de Laat, Endyrava

Danielle Heijkoop, Damirez

Tommie van Puijenbroek – Visser, Fanatique Begijnhoeve

1e reserve Karlijn Geelkerken, Ecuador VD

2e reserve Geert-Jan Raateland, Painted

3e reserve Jennifer Sekreve, Gamante D

Programma

Op vrijdag 27 juli om 17.00 uur rijden de 20 combinaties in het ZZ-zwaar het eerste onderdeel van het Nederlands Kampioenschap. De finale is zaterdagmiddag 28 juli om 16.00 uur in de hoofdpiste.

De deelnemers aan het NK Lichte Tour beginnen vrijdagmiddag om 13.15 aan het NK. De finale is zaterdagavond om 19.30 uur in de hoofdpiste. Voor de deelnemers in beide rubrieken die zich niet voor de finale plaatsen is er een kleine finale op zaterdag.

Klik hier voor het volledige programma van het NK Dressuur

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS