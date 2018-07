Diederik van Silfhout nadert de 80% in laatste ZZ-Zwaar selectie

Een ongekend hoge score in het ZZ-Zwaar op de selecties. Van Silfhout imponeerde met een haast droomdrafreprise waar de juryleden louter achten en negens op kwijt konden. Ook de galoptour werd sterk gereden. Waar Van Silfhout in de eerste proef af en toe nog iets de aandacht van zijn schimmel erbij moest houden doordat hij wat korter had losgereden vanwege de warmte, zo harmonieus was de tweede proef. De beide juryleden zaten dan ook heel dicht bij elkaar in hun beoordeling, zoals bij de meeste deelnemers.

Bruntink verzekert zich van NK-deelname

In de Lichte Tour-selectie was het niveau ook hoog. De top drie zat heel dicht bij elkaar: Vai Bruntink won met haar lievelingsmerrie Darabel met een score van 72,35%. Blijkbaar is de sensibele merrie erg in haar element met deze warmte. Ook de derde plek eiste Bruntink op, die ook alles op alles zette vandaag nadat ze de eerste selectie door omstandigheden had moeten afmelden en dus geen wegstreepresultaat had en deze derde selectie wel moest meerijden. Met de AES-gekeurde Cum Laude liet ze een hele goede draftour zien waarbij de hengst de gehele proef een heel mooi silhouet toont. Veronique Roerink wist zich met Flanell tussen de beide paarden van Bruntink te wurmen en werd tweede met 71,62%.

Wynia aan zet

In de Intermédiaire I verschenen slechts vier amazones aan start. Ellen Wynia reed met haar Chakakahn een beduidend betere proef dan in Tolbert vorige week en won de rubriek met dik 5% voorsprong (67,94%) .

GP-startbewijs voor Hosmar

Ook het aantal deelnemers in de Zware Tour was beperkt, maar voor alle ruiters – de rubriek bestond louter uit mannen – bleek de reis naar Emmeloord de moeite waard. Frank Hosmar reed VarioHippiQue’s Wise Guy (v. Jazz) naar een score van 65,66% in de Intermédiaire II. Hiermee heeft de ruiter zijn startbewijs voor de Grand Prix op zak en tevens mocht hij het oranje lint in ontvangst nemen. Nars Gottmer werd hier tweede met DiCaprio Swing met 0,01% minder in de Grand Prix. Ivo Juhrend, Gosse Pieter Hellinga en Jaron Verheij sloten de Intermediaire II-proef allen ruim voldoende af.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl