Diederik van Silfhout: ‘Super om zo te beginnen’

Eigenlijk wilde Diederik van Silfhout de zesjarige Highfive vorige week meenemen naar CDI Compiègne. Maar doordat daar de jonge paarden-rubrieken werden afgelast, werd het deze week een Subtopwedstrijd. “Ik heb eigenlijk niet zoveel te klagen”, vertelt de ruiter lachend. “Highfive is een waanzinnig fijn paard en doet alles. Hij draait mooie pirouettes, springt super grote wissels en kan écht heel goed draven.”

Super begin

Op het protocol verschenen negens voor het schouderbinnenwaarts en de series en 8,5-en voor de pirouettes . “Dan gaat het hard”, licht Van Silfhout zijn scores toe. “In de tweede proef was Highfive een beetje moe waardoor hij het draven net niet helemaal volhield. Maar helemaal voor zijn leeftijd is het super om zo te beginnen.”

Richting NK

Nu deze wedstrijd zo goed is verlopen, is Van Silfhout van plan ook de volgende selectie te rijden. “Ik wilde eerst kijken hoe het vandaag zou gaan en ben nu zeker van plan ook de volgende selectie te rijden. Het is even afwachten hoe hij het blijft blijft doen. Als het zo goed blijft wil ik hem graag naar het NK meenemen.”

‘Eigen’ paard

De ruiter kocht de Olivi-zoon als 2,5-jarige voor zichzelf maar verkocht de talentvolle ruin een paar maanden geleden naar Taiwan, aan dezelfde eigenaren die ook Van Silfhouts Lichte Tour-paard Dahhoff (v. De Niro) in eigendom hebben. “Ik was er zelf heel gek van en wilde hem eigenlijk helemaal niet verkopen. En een keer een eigen paard vond ik ook wel eens lekker. Maar het bod van Magical Stables was dusdanig dat Highfive verkocht werd met daarbij de afspraak dat ‘ie bij mij blijft. Het zijn fijne eigenaren en het is ook hartstikke mooi als het zo kan.”

Beckers op dreef

Kirsten Beckers behaalde met Easy Quo (v. Status Quo) de laatste tijd al aansprekende resultaten en was ook nu goed op dreef. Het duo werd in de eerste tweede met 70,79% en in de tweede proef derde met 68,79%.

Ariens en Van Lierop

Hanneke Ariens startte Exclusive (v. Olivi) alleen in de eerste proef en noteerde de derde score van 70,21%. Dana van Lierop behaalde met de KWPN-hengst Gunner KS (v. Belissimo M) exact dezelfde score en werd door toepassing van de ex aequo-regeling vierde. In de tweede proef eindigde het duo met 69,50% als tweede. In de tweede proef reed Tommie Visser de bij het BWP goedgekeurde hengst Genesis Begijnhoeve (v. Jazz) met 68,21% naar de vierde plek.

Klik hier voor de uitslagen.

Lees ook:

Marieke van der Putten wint debuut: ‘Denza Lenza is een echte dame’

Bron: Paardenkrant-Horses.nl