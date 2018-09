Kür-zege met dik 80% voor Cornelissen en Aqiedo

Katja Gevers werd net als gisteren in de Grand Prix tweede achter haar landgenote. Gevers kreeg 77,275% voor haar kür met de Gribaldi-zoon Thriller en de juryleden waren het ook over haar plaatsing unaniem eens. Voor Gevers was deze score met de achttienjarige ruin ook haar hoogste internationale score tot nu toe.

Drie Nederlanders in top vier

Louise Anne Bell was de enige niet-Nederlander in de top vier van deze rubriek. De Britse amazone kreeg voor haar kür met Into the Blue (v. Ublesco) 71,825% en was daarmee de derde en laatste combinatie met een resultaat boven de zeventig procent. Remy Bastings volgde met Dior S (v. Spielberg) op de vierde plaats met een totaal van 68,865%.

Uitslag

