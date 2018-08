Dikke overwinning voor Imke Schellekens: ‘Nog een beetje uitvogelen’

“Dit was onze tweede Grand Prix en voor nu ben ik er zeker blij mee. Maar dat neemt niet weg dat het beter moet”, vertelt Imke Schellekens na haar winnende rit met de Johnson-zoon. “Ik was vooral heel blij dat CJ geen grote fouten maakte. Eerst maar eens vloeiend door de proef en dan gaan we weer verder schaven.”

Achten voor piaffe en passage

De combinatie werd beloond met hoge punten voor de piaffe en passage. “Daar hadden we voornamelijk achten voor. CJ piaffeert heel mooi vijftien passen op de plek en doet de overgangen erin en eruit ook heel makkelijk. Dat is voor de Grand Prix wel handig”, vervolgt ze lachend.

Strakker wedstrijdschema

“Het verbeterstuk van vandaag is dat CJ een klein beetje achter m’n been kwam. Thuis is hij wat energieker. Dat is nog een beetje uitvogelen op wedstrijd, misschien kan ik hem beter wat korter losrijden. Maar daar heb je ringervaring voor nodig”, zegt de amazone die hoopt haar hengst binnen een paar weken nog een keer te kunnen starten. “Ik ga volgende maand met een leerling mee naar het WK in Tryon en daarna hoop ik van de winter een wat strakker wedstrijdschema te kunnen maken.”

* meer nieuws volgt *

Bron: Paardenkrant-Horses.nl