Dinja van Liere: ‘Het maakte me niet wat de jury hier van vond’

Na die 8,78 werden het veertien paarden lang balken kijken voor Van Liere: “Dat was zenuwslopend.” Toen het aan het einde een medaille bleek te zijn voor de door familie Gijsbers uit Loosbroek gefokte hengst, was Van Liere door het dolle heen. “Ik rijd dit paard al vanaf zijn derde en heb een enorm geloof in hem. Dit wordt een echt Grand Prix paard en ik hoop met mij.” Die aanleg was in de ereronde ook te zien: de passage zit er in ieder geval al op.

Joop ook blij

Ook eigenaar Joop van Uytert is enorm blij met zijn hengst, die ondanks een prachtig afstammelingenrapport, nooit echt helemaal in de belangstelling van de fokkers is gekomen. Dat gaat nu wellicht veranderen.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl