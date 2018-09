Dinja van Liere KNHS kampioen ZZ-Licht

“Ik was echt heel blij met hoe mijn proef ging vandaag”, vertelt Van Liere enthousiast. “Hij is pas zes en heeft nog maar heel weinig wedstrijd ervaring. De ring hier en het losrijden is best indrukwekkend voor een onervaren paard, maar hij deed het super vandaag. Mijn eerste proefje was niet slecht, maar dat liep net niet helemaal vloeiend. Hij is nog jong, maar dit niveau vindt hij op zich echt heel makkelijk, hij moet gewoon ervaring opdoen, daarom had ik ook besloten dat ik hier wel graag wilde rijden.”

Dinja reed haar mooie Duval’s Sir Rollo op een aansprekende Spice Girl kür. “Ik heb deze kür speciaal voor hem laten maken, en het past echt heel goed. Het is echt een gaaf paard. Hij is knap, lief en voor de helft van mij, heel tof dat het hier zo goed ging.”

Ereronde Dinja van Liere en Duval’s Sir Rollo (video: Melanie Brevink)

Bron: KNHS / Paardenkrant – Horses.nl