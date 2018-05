Dinja van Liere reed tot nu toe altijd paarden voor eigenaren maar daar komt nu verandering in. “Ik blijf gewoon in Werkendam op stal en daarnaast bij Joop van Uytert rijden, maar deze samenwerking geeft me de kans om ook eigen paarden aan te kopen. Daarover kan ik zelf beslissen of ze verkocht worden of dat ik ze graag langer aan wil houden voor de sport”, legt Van Liere uit.

Laatste lichting Wendela

De Negro-dochter uit de moeder van Van Liere haar voormalige toppaard Capri Sonne is de eerste aankoop. “Capri was natuurlijk fantastisch en ook Independent Little Me is een waanzinnig fijn paard waar ik iedere dag met heel veel plezier op zit. Daarom wilde ik wilde héél graag nakomeling van Wendela”, vervolgt de amazone. Hiermee heeft ze een veulen uit de laatste lichting van Wendela, die vorig jaar overleed en dit jaar via embryo transplantatie haar laatste kinderen bracht.

Extra emotionele waarde

“Normaal zou ik altijd voor hengsten kiezen. Maar toen ik dit merrieveulen zag was ik gelijk verliefd”, lacht de amazone. “Ik ben geen veulenkenner maar ze is goed gebouwd, heeft een mooi lijf en een prachtig kopie. Emma heeft me wel meer veulens laten zien maar daar had ik niks mee. En dat deze uit Wendela komt geeft een extra emotionele waarde. En eindelijk heb ik iets voor mezelf”, zegt Van Liere die het veulen zodoende de naam Now She’s Mine gaf.

Toekomst

Van Liere hoopt dat de merrie straks een goed sportpaard wordt.”Dat is het doel maar de weg is natuurlijk nog lang. En wellicht is ze ook een goede merrie om mee te fokken. Hopelijk volgen er uit deze nieuwe samenwerking nog meer paarden. We gaan kijken wat er op ons pad komt.”



