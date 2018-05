Dit jaar ook Friezen en Children op NK Dressuur

Internationaal bestaat de Children-rubriek al langer. De KNHS heeft in 2017 een pilot gedaan met de Children. Daaruit is gebleken dat ook zij internationaal gezien kans hebben op eremetaal. Een deelnemer komt in aanmerking voor de categorie Children als ze een leeftijd hebben van 12 tot 14 jaar en een combinatie vormen met een paard of E-pony.

Friezen

De wedstrijd voor Friezen wedstrijd wordt over twee dagen verreden. Op de donderdag de individuele proef verreden en op zaterdag de Pas de Deux op muziek. Iedereen die een Fries rijdt en startgerechtigd is in de klasse ZZ-Zwaar, Lichte Tour en Zware Tour kan deelnemen en vormt samen met een andere Subtopruiter een duo. Beide rijden op donderdag een individuele proef op eigen niveau. De Pas de Deux zal in de laagste klasse worden verreden.

Bron: NK Dressuur