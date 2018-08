Dominique Hendrickx aan de slag bij Gilbert de Roock

Gilbert de Roock zag onlangs de Colombiaan Dayro Arroyave vertrekken en moest dus op zoek naar een nieuwe stalruiter. De Brit David McPherson nam even de rol over, maar dit was een tijdelijke oplossing. De definitieve oplossing is er nu gekomen met Dominique Hendrickx. Hij gaat vanaf volgende week, na de Stephex Masters, het team van De Roock versterken.