Dominique Veenstra wint ZZ-Zwaar op Topsport Dressuur

Dominique Veenstra, die deel uitmaakt van Mei Grand Prix Nei Grand Prix, reed voor haar eigen gevoel twee fijne en gelijkwaardige proeven. “Ze liep fijn bergopwaarts en van de hand af en ik hoefde niet hard te werken. In de proeven liepen we ook niet tegen fouten aan”, licht de amazone toe. “Het verschil in punten was over het gehele deelnemersveld wel terug te vinden.”

Alle klassen doorgereden

Veenstra rijdt de merrie vanaf haar vierde jaar. “We zijn begonnen in de L dressuur en hebben alle klassen doorgereden. In de L2 zijn we destijds nog reservekampioen van Friesland geworden”, blikt ze terug. “In de L en M ging het super en toen ze op een gegeven moment achter er wat meer bij moest was ze het er niet altijd even mee eens, maar nu ze het goed gebruikt en echt aan het werk moet doet ze het super.”

Fijne opvolger

De amazone werd onlangs met haar andere ZZ-Zwaar-paard, de Johnson-dochter AHB Cietharinn, opgenomen in het Mei Grand Prix Nei Grand Prix-traject, maar deze merrie raakte geblesseerd. “We hebben besloten haar dit jaar maar te laten dekken, maar gelukkig heb ik aan Pearl een hele fijne opvolger.”

Grand Prix is het streven

Het doel van het MGNGP-Traject is om Friese ruiters en amazones te begeleiden naar de Grand Prix, en ook voor Veenstra is dat het streven. “Ze pakt de series bijvoorbeeld heel goed op en in de training zijn we bezig met het sluitwerk in de draf. Dat is natuurlijk nog niet bevestigd, maar dat moet zeker goed komen. Privé krijg ik les van Laura Zwart en dat sluit heel mooi bij elkaar aan.” Veenstra hoopt aan het eind van de zomer de overstap naar de Lichte Tour te kunnen maken.

Buining naar tweede plaats

De tweede plaats in de eerste proef was voor Rachelle Buining en de Farrington-dochter Wondergirl. Zij reed 64,36% bij elkaar en bleef daarmee een halve procent voor op Annet Veen met Don Umbro (v. Lancet).

De resultaten van de tweede proef volgen later.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl