Don Auriello opnieuw uit de strijd

Op het CHIO in Rotterdam maakte Don Auriello zijn rentree in de wedstrijdpiste na anderhalf jaar afwezigheid door een blessure. Onder Tinne Vilhemson vierde hij zijn come back met twee tweede plaatsen in de Grand Prix en in de kür op muziek.

Blessure voor EK

Vlak voor de Europese kampioenschappen in Gothenburg raakte de zoon van Don Davidoff geblesseerd. Zijn laatste optreden was op de Olympische Spelen in Rio waar Vilhelmson achtste werd in de kür.

Check up

In een persbericht via de Falsterbo Horse Show maakte Tinne Vilhelmson het terugtrekken van Don Auriello bekend. “Helaas kan hij niet van start, we niet wat er aan de hand is. We brengen hem naar de dierenarts voor controle”, aldus Tinne.

De 3* Grand Prix in Falsterbo werd door Adelinde Cornelissen Zephyr (v. Jazz) gewonnen.

