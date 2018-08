Don Davino Horse Point, Spoorzicht’s Red Flyer en Nespresso winnen KNHS-Divoza kampioenschap

In de eerste ronde werden de pony’s door hun eigen ruiters gepresenteerd aan juryleden Jan Peeters en Helen Rotteveel. De beste vijf per leeftijdscategorie werden vervolgens door twee gastruiters aan de tand gevoeld en beoordeeld. Gastruiters in deze finale waren Bo Oudhof, Lotte Meulendijks en als derde Annelotte Felix, die op het laatste moment bereid was gevonden om in te vallen.

95 en 100 punten van gastruiters

De hoogste score in de finales ging naar de vijfjarige Spoorzicht’s Red Flyer. De fraaie donkerbruine was al direct de koploper in zijn leeftijdsklasse. Met een topscore van 89 punten van de juryleden Peeters en Rotteveel bleef hij zijn naaste concurrenten al bijna tien punten voor. De gastjuryleden Bo Oudhof en Lotte Meulendijks waardeerden zijn talenten met 95 en 100 punten waardoor zijn voorsprong alleen maar verder opliep. Amalia’s Lucas kwam in deze rubriek als vijfde de finale binnen, maar wist de gastruiters te overtuigen en klom op naar de tweede plaats. Make My Forest werd derde.

Bloedmooie Don Davino Horse Point

Bij de zesjarige pony’s was het de bloedmooie Don Davino Horse Point die aan het langste eind trok. Hij kreeg al in het eerste onderdeel de hoogste beoordeling en ontving de fraaie score van 90 en 95 punten van de gastruiters. Nummer twee werd Oosterbroek’s Fenix, die net als nummer drie Heidepeel’s Constantijn enorm gewaardeerd werd door gastruiter Annelotte Felix.

Nespresso wint vierjarigen

Bij vierjarigen pony’s kwam Nespresso nog op tweede plaats nadat de eigen ruiters de pony’s hadden gepresenteerd. De gastruiters Lotte Meulendijks en Bo Oudhof plaatsten hem echter resoluut op kop en daarmee werd hij ook eindwinnaar. Notting Hill C-Two DVB kreeg ook zeer fraaie punten van de juryleden, maar kon zijn koppositie uit de eerste ronde net niet vast houden en werd tweede. Domingo du Bois kwam op de derde plaats.

Uitslag KNHS-Divoza kampioenschap Jonge Dressuurpony’s Putten:

Zesjarigen:

1. Don Davino Horse Point (NRPS) – Kim Noordijk, 89.63

2. Oosterbroek Fenix (NNFPS) – Robin Heiden, 84.13

3. Heidepeel’s Constantijn (NWPCS) – Gwendolyn Krieger, 83.38

Vijfjarigen:

1. Spoorzicht’s Red Flyer (NWPCS) – Bo van Nimwegen, 93.88

2. Amalia’s Lucas (NWPCS) – Eline Agterberg, 84.00

3. Make My Forest (NNFPS) – Isa van der Arend, 82.38

Vierjarigen:

1. Nespresso (Westfalen) – Lilli van den Hoogen, 88.88

2. Notting Hill C-Two DVB (DRP) – Carmen van Delden, 86.25

3. Domingo du Bois (NRPS) – Skye Plasmen, 81.88

Bron KNHS