Donaat Brondeel: ‘Bedankt Adorado’

Donaat Brondeel had Adorado van jongst af aan onder het zadel. Samen wonnen ze brons bij de zesjarigen op het WK in Lanaken en het jaar er na was er een negende plek bij de zevenjarigen.

Belgische team

Daarna volgde een succesvolle internationale carrière met onder meer winst met het Belgische team in de landenwedstrijd van Lissabon en verschillende hoge klasseringen in Grote Prijzen, zoals derde in de 3* GP van Bonheiden.

Laatste wedstrijd in Gent

Na een jaar afwezigheid probeerde Brondeel eind vorig jaar de goedgekeurde hengst weer terug te brengen in de sport. Adorado liep afgelopen winter nog in Lier en Gent. Maar nu ka hij genieten van zijn pensioen op Stoeterij Bremeersen in Aalter.

De hengst heeft inmiddels zo’n dertig nakomelingen in de internationale sport lopen.

Bron Horseman