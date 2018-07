Donkers en Van Peperstraten voeren individuele klassement aan

Esmee Donkers is opnieuw de onbetwiste leidster in het klassement bij de Young Riders op het EK in Fontainebleau. Donkers stuurde gisteren haar Chaina (v. Sir Donnerhall) naar een score van 77.294% in het eerste deel om de verdeling van de individuele medailles. Bij de junioren voert Daphne van Peperstraten met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) het veld aan. Om 8 uur start vandaag het tweede deel in Frankrijk.