Doorzettingsvermogen loont Jonathan McCrea en Padinus-zoon Aristoteles V

Acht jaar heeft Jonathan McCrea de Padinus-zoon Aristoteles nu onder het zadel en hij is al die tijd niet makkelijk geweest. Het heeft de Amerikaan heel wat hoofdbrekens gekost om de sensibele hengst relaxed te houden. “Typisch een hengst, hij is een beetje onvoorspelbaar”, zei McCrea na afloop. De Amerikaan had de nodig moeite om de dertienjarige Aristoteles na het volkslied weer bij de les te krijgen om de zware opgave die de Grand Prix was, goed te volbrengen. Het lukte McCrea om foutloos te blijven en samen met Margie Engle ging hij de barrage in.

Op het fokproduct van G.H.S. Vullers uit Nunhem moest McCrea het spits afbijten. Met een vlotte nulronde legde de Amerikaan de druk bij zijn landgenote. Engle was sneller met Royce, maar kreeg een fout. McCrea won zijn tweede Grand Prix op rij met de sensibele Aristoteles V. “Hij heeft kwaliteiten die andere paarden niet hebben”, aldus McCrea, “Ik geloof dat aan het einde van de dag zijn goede kwaliteiten zwaarder wogen dan zijn slechte. Dus veel doorzettingsvermogen – ik heb geluk dat ik hem heb!”

Bron Chronofhorse.com