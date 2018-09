Doron Kuipers in bloedvorm; derde plaats in GP CSI5* Gijon

Doron Kuipers wist zojuist met Charley (v.Calido) in de 1,60m Grand Prix van Gijon een derde plaats te bemachtigen. De grote prijs werd verreden over twee rondes, een basisparcours en een winning round waar de beste 25% van het basisparcours voor geplaatst was. Richard Howley was uiteindelijk de concurrentie te snel af en pakte de overwinning.