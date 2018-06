Doron Kuipers sluit topweek Delft af met winst GP

In 43,98 seconden was Kuipers Anne van Vulpen met Kizzi van het Molenhof (45,07) en Anoek van der Pluijm met Google (45,2) te snel af. De Grote Prijs op Z/ZZ-niveau, traditiegetrouw het klapstuk na 1,5 week spring- en dressuurwedstrijden op Manege De Prinsenstad, ging dit keer dus naar een Zuid-Hollander. De ruiter uit Mijnsheerenland ging overigens met een stortvracht aan linten van het concours in Delft naar huis. Op facebook schrijft de ruiter: ‘Wat een week! Paarden hebben fantastisch gesprongen!’

Aniek Diks wint 1,40m

Het hoogtepunt van de vrijdagavond, het 1,40m, bleef ook bijna in de eigen provincie, maar hier gooide Aniek Diks roet in het eten van Siebe Kramer. Zij loodsde de goedgekeurde AES-hengst Huros Winston Jumper R in 35,56 seconden door het barrageparcours en was daarmee 0,1 seconde sneller dan Siebe Kramer. Kramer had de thuis (uit de volle zus van de moeder van Kannan) gefokte Evermeta (v. Mr. Blue) meegenomen. Bij het Zuid-Hollandse duo stopte de klok op 35,66 seconden.

Alle uitslagen

Barrage Doron Kuipers in Grote Prijs: