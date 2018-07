Duitse dressuurliefhebbers kenden hem al, de spectaculaire Fürst Romancier-zoon First Romance. Dorothee Schneider had afgelopen winter in de Nürnberger Burg Pokal al hoge percentages gescoord met de 8-jarige DSP-ruin. Vandaag maakte de combinatie een winnend (74.824%) internationaal debuut in de Prix st Georges in Aken.