Drain galoppeert met ‘moneymaker’ naar Wierdense zege

In de Stal de Weaver Prijs mochten veertien ruiters terugkomen voor de winning-round en uiteindelijk sprongen er vijf dubbel foutloos. “Het was best een moeilijke proef met een moeilijke laatste lijn. Uit de wending bij de ingang een lastige oxer naar de planken met waterbak eronder. Daar werden veel fouten gemaakt, maar ik vond het wel mooi gebouwd hoor.”

Vechter

Conor Drain’s merrie is al lange tijd heel constant in haar resultaten. “Vorige week Opglabbeek heeft ze de kost ook goed verdiend. We hebben ook drie weken in Oliva gereden. Dat merk je wel. In drie weken is ze een half jaar ouder worden qua ervaring. Wat de toekomst gaat brengen weet niemand, maar ze ontwikkelt zich goed. Ze heeft nooit apart gesprongen, maar wel heel scherp. Veel mensen dachten dat het 1.30m niveau wel haar limiet was, maar ze groeit er toch mooi in. Ze heeft een super instelling en een groot hart. Echt een vechter.”

Mooie samenwerking

Forever is gefokt door Conny en Rene Viscaal uit Lattrop, met wie Conor Drain al een jarenlange samenwerking heeft en waar hij nu zijn eigen stal runt. De merrie komt uit het Grand Prix-springpaard Audi’s Nigel (v. Lord Z), dus de springkwaliteiten komen niet uit de lucht vallen. “Forever hebben we samen. Merle en ik kochten een deel toen ze net vijf jaar was. Ik rijd nog veel paarden voor Viscaal. Ik heb echt geluk met deze mensen gehad. Mooi dat we samen iets hebben kunnen opbouwen.”

Derde dag

Dag drie van Outdoor Wierden werd afgesloten met het spectaculaire Six Bar springen, gewonnen door Robert Vos. De Wierdenaar had de meeste concurrentie van Bas van der Aa, maar zijn paard Davinci (v. Arpeggio) maakte een foutje op 1.90m niveau terwijl Dempseys (v. Calvaro Z) van Robert Vos vlekkeloos erover sprong.

In de 1,35 meter-rubriek was er een Nederlandse topvier. Bart Bles won op Allegria du Val Henry (v. Quite Easy), gevolgd door Pim Mulder, Peter Olthof en Marriet Smit-Hoekstra. In de rubriek over 1,20 meter ging de eerste prijs naar Jessie Wiefferink met Apourti (v. Quinar).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl