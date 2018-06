Glock’s Dream Boy (Vivaldi x Ferro) is, na zijn drie 70+ scores op één kadervormingswedstrijd (Nieuw en St. Joosland) en twee CDI’s (Nieuw en St. Joosland en Compiègne), met Hans Peter Minderhoud opgenomen in het B-kader. Uit dat kader is Jeannette Haazen, die niet langer beschikking heeft over Dabanos, verdwenen. Het Olympisch kader is ongewijzigd.