Dream Boy voorlopig uit de dekdienst

“Dream Boy is een van de vier paarden, die Nederland in de Nations Cup vertegenwoordigen in Rotterdam. Deze befaamde landenwedstrijd is een kwalificatie voor de Wereldruiter Spelen in Tryon. Als gevolg van de positieve trend in de sportprestaties van de hengst is in overleg met de mede-eigenaren besloten zijn fokkerij-activiteiten tijdelijk stil te leggen”, zo staat er te lezen op facebook.

“Het pad naar Tryon begint in Rotterdam en kort daarna staat alweer het Nederlands Kampioenschap op het programma dat ook geldt als kwalificatie. Dit is de reden geweest om de beslissing te nemen om de hengst tijdelijk uit de dekdienst te halen.”