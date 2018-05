Dressage-News waagt zich aan Tryon-voorspellingen

Nederland met Edward Gal en Glock’s Zonik (hoogste Grand Prix-score in 2018: 77,696%) en Madeleine Witte-Vrees en Cennin (hoogste GP-score 2018: 73,975%) en Spanje (met Beatriz Ferrer-Salat en Severo Jurado Lopez) hebben op papier een outsiderkans als er een derde goed scorende combinatie bij komt, volgens Braddick.

Duitsland

Het is geen verrassing dat Braddick Duitsland de grootste kans op goud toedicht. Met Isabell Werth met Weihegold (nummer 1 FEI-ranglijst) en Emilio (nummer 3 FEI ranglijst), Sönke Rothenberger met Cosmo (nummer 5 ranglijst), Kristina Bröring-Sprehe met Desperados en nóg vier combinaties die dit jaar tussen de 76 en 78% hebben gescoord in de Grand Prix. Daar is niet zomaar voorbij te komen.

Verenigde Staten

Laura Graves, de enige die Werth met Weihegold heeft verslagen sinds Rio 2016 (Spécial Aken 2017 en Grand Prix Wereldbekerfinale 2018), behaalde met Verdades de op één na hoogste Grand Prix-score van dit jaar: 81,413%. Adrienne Lyle met Salvino hebben een topscore van 76,478% op papier, Steffen Peters haalde twee keer 74,587% in de Grand Prix met Rosamunde en Suppenkasper, Sabine Schut-Kery zette met Sanceo 74% neer, Kasey Perry-Glass’ topscore van dit jaar is 73,935% en Olivia LaGoy-Weltz liet 73,783% noteren.

Groot-Brittanië weer terug

Braddick voorspelt de comeback van Groot-Brittanië na het uitblijven van een medaille op de Europese Kampioenschappen 2017. Helemaal nu Charlotte Dujardin Mount St. John Freestyle naar 78,587% stuurde in Windsor. Een score waar alleen Isabell Werth (met Weihegold en Emilio), Laura Graves en Cathrine Dufour overheen zijn gegaan dit jaar.

Verder ging Braddick nog even terug in de tijd: Valegro’s eerste GP-score was 73,723%, een halfjaar later op de Europese Kampioenschappen in Rotterdam zat die score al op 78,83% en op de Olympische Spelen in Londen verscheen er 83,663% op het scorebord.

Ook Carl Hesters Hawtins Delicato heeft zijn eerste internationale Grand Prix er op zitten: 75,717%. Terug in de tijd: Uthopia’s eerste Grand Prix was goed voor 71,106% (2010), een jaar later op het EK in Rotterdam was dat 82,568%, Nip Tuck debuteerde met 71,46%, drie maanden later op de Wereldruiterspelen was er 74,186%.

Denemarken en Zweden

Denemarken, winnaar van zilver op de Europese Kampioenschappen in 2017, heeft Cathrine Dufour met Cassidy, de enige Deense combinatie die ooit over de 80% ging in de Grand Prix. Verder is er Daniel Bachmann Andersen met Blue Hors Zack (hoogste GP-score: 74,739%) en Anders Dahl met Selten HW (72,326%). Zweden (brons op EK) heeft Tinne Vilhelmson-Silfvén (dit jaar 75,87% met Paridon Magi) en Patrik Kittel (dit jaar 75,413% met Delaunay en 74,689% met Deja).

