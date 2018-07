In de openingsrubriek van woensdag mocht IJsbrand Chardon zich in Aken nog als derde opstellen, maar in de officiële dressuurproef moest hij nog een vierspan voor zich dulden. De grote winnaar van het onderdeel was Boyd Excell, die met zijn span uitkwam op 34,68 strafpunten en bleef daarmee ruimschoots voor op Benjamin Aillaud (41,29).