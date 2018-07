“Ik ben erg blij met hoe het vandaag is gegaan”, vertelt een opgeluchte Raateland. “Dit is onze eerste internationale wedstrijd en dat is toch best spannend. Maar hij bleef heel goed bij de les en deed enorm z’n best, dus ik ben heel tevreden. Ook over de score. De laatste keer dat ik in Nederland reed bleef die wat achter, terwijl ik toen ook een heel goed gevoel had.”

Beetje jammer

Gisteren had Raateland een mindere dag. Met Crespo (v. Vivaldi) startte hij in de Intermediaire A en dat leverde 63,794% en een negende plaats op. “Dat is een proef die ik nog niet eerder gereden had en nee, het ging echt niet goed. De piaffe onder andere was echt een beetje jammer. Gelukkig hebben we zondag nog een herkansing, dan start ik in de Intermediaire I en II met beide paarden.”

Samen

Er is nog een ‘eerste keer’ aan dit concours voor Raateland; voor het eerst is hij samen met zijn partner Domien Michiels. Hij rijdt voor België en start morgen in de Grand Prix. “Normaal rijd ik in Nederland en hij in België, dus het is wel leuk om nu eens samen op pad te zijn. De nieuwe Edward en Hans Peter? Even oefenen nog!”

Belgisch-Nederlands

Raateland levert niet het enige rood-wit-blauwe resultaat in de top-3 in deze rubriek: de voor Nederland uitkomende Belgische Gigi van der Leest met Evita B (v. Metall) eindigt met 69,706 net boven hem. De overwinning is voor de Belgische Anke Moordtgat met Estee Lauder (v. Santano).

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl