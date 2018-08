Beukenoord’s Bizar uitblinker onder Rianne Ashley Ubels op selectiewedstrijd KNHS-Divoza Kampioenschap

De Welshpony Beukenoord’s Bizar (v. De Goede Rede Now or Never) deelt de eerste plaats in de tussenstand met de goedgekeurde New Forest-hengst Oosterbroek Fenix (v. Orlando) en amazone Robin Heiden. Beide scoorden 84 punten in de selectie. Rianne Ashley Ubels is met haar NRPS-pony First Hummer (v. FS Mr Right) als derde geëindigd met 82,5 punten in de selectiewedstrijden.

Vierjarigen

Bij de vierjarigen neemt Nespresso (v. FS Numero Uno) na zeven selectiewedstrijden de leiding. Lilli van den Hoogen is de amazone van de in Westfalen geregistreerde pony die op 21 juli in Ermelo gewaardeerd werd met 82,5 punten. De Welsh Castenrayseweg Charmeur (v. Vlagberg’s Carway) en Nina Donker volgen met 82 punten op de tweede plaats. Coelenhage’s Happy Hour (v. King William) staat derde met 81 punten met Yasmin Westerink.

Vijfjarigen

De Welsh-pony Red Wild Rose (v. Oosting Amigo) scoorde bij de vijfjarigen op 30 juni in Putten 84,5 punten onder Lynn Corts. Coelenhage’s Parco (v. Leun Veld’s Lord) ontving 83 punten in Tolbert en staat daarmee tweede. Don Juan (v. Dreidimensional AT) is een Duitse rijpony gereden door Rowi Pille. Met 81 punten nemen ze de derde plaats in.

Klik hier voor de eindstand van de selectiewedstrijden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS