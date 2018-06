De uit Groot-Brittannië afkomstige Lara Butler en Rubin Al Asad (v. Rubin Royal Old) wonnen zojuist de B-finale Grand Prix Special met 70,702%. In de daarna verreden Grand Prix Freestyle, eveneens de troostfinale, eindigde de Franse Marie Emilie Bretenoux met Quartz of Jazz (v. Lawrence) op de eerste plaats. Zij verzamelde 71,425% en bleef daarmee landgenote Barbara Clement Klinger voor.