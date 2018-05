Deense hengst Romeo WFFS-drager

Katrinelund spreekt van een ‘storm in een glas water’ omdat er volgens hen alleen één veulen in de Verenigde Staten is overleden aan de gevolgen van de aandoening en er in Denemarken nog geen geval is geconstateerd. Romeo blijft gewoon beschikbaar voor de dekdienst.

Blue Hors

Katrinelund is het tweede station in Denemarken dat uitslagen openbaar maakt. Blue Hors deed dat eerder al, maar alleen van de tien hengsten die vers beschikbaar zijn. Dus van Don Schufro, Hotline, Erlando, First Choice, Romanov, Zalabaster, Zatchmo en Zee me Blue zijn geen resultaten bekend gemaakt. Wel (negatief) getest zijn Zackery en diens vader Zack, Farrell, Fifty Cent, Don Olymbrio, Rockefeller en St. Schufro. Positief zijn Veneziano, Emilio en Londoner.

Bron: Katrinelund