Diana van de Bovenkamp had vandaag twee ijzers in het vuur voor de kleine finale van de Young Riders in Ermelo. De merries Evita Ronia en Bensie (Johnson x Wolkentanz) die ze twee maanden geleden onder het zadel kreeg. Ze zette met Evita Ronia de beste prestatie neer (71,27%), waarmee ze Marjan Hooge met Eskara de Jeu (70,34%) naar de tweede plaats verwees. Ook Hooge had twee paarden meegebracht naar Ermelo, met de Jazz-zoon Ego Tripper Texel eindigde ze als achtste.